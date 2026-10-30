Эстонская аграрная группа Agrone завершила приобретение крупнейшей в Латвии группы по переработке молока, в которую входят AS Rīgas piena kombināts и AS Valmieras piens. В результате сделки известный латвийский бренд творожных десертов Kārums стал активом эстонской группы, сообщает LSM English.

Детали сделки

Agrone Group через материнскую компанию приобрела 100% акций SIA Food Union Management у Food Union Luxembourg Holdings II S.à r.l. Компания Food Union Management владеет контрольными пакетами акций обоих латвийских молочных предприятий.

Сделку профинансировал SEB. Ее завершили после получения необходимых разрешений органов по защите конкуренции Эстонии и Латвии. Стоимость приобретения стороны не раскрывают.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Планы группы

Председатель правления Agrone Рауль Йеэтс назвал сделку исторической для молочной промышленности Эстонии и Латвии. По его словам, объединение опыта Agrone в производстве сырого молока с возможностями Rīgas piena kombināts и Valmieras piens в переработке, разработке продукции и продажах должно усилить конкурентоспособность группы.

Йеэтс также заявил, что Agrone в течение нескольких лет стремилась расширить деятельность от производства молока до его переработки. Компания рассматривает приобретение как стратегический шаг для развития бизнеса в Балтии и расширения экспорта за пределы региона.

Председатель правления AS Rīgas piena kombināts Артурс Чирьевскис заявил, что компания рада присоединиться к балтийской молочной группе, охватывающей всю производственную цепочку. По данным LSM English, смена владельца не должна привести к немедленным изменениям в повседневной работе Rīgas piena kombināts и Valmieras piens, а также в отношениях с сотрудниками, клиентами, поставщиками молока и другими партнерами. Производство и поставки продолжатся в обычном режиме.

Читай нас в