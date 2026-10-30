Европейский авиапоток в 2026 году может оказаться примерно на 110 тысяч рейсов меньше, чем ожидалось ранее, из-за продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на прогноз Европейской организации по безопасности аэронавигации Eurocontrol.

Прогноз роста снижен

Количество рейсов в регионе Европейской конференции гражданской авиации в 2026 году, согласно обновленной оценке, вырастет на 1,7% — до 11,2 млн. Предыдущий прогноз предусматривал рост на 2,7%, поэтому оценку снизили на один процентный пункт.

В Eurocontrol отметили, что на перспективы отрасли повлияли изменения маршрутов полетов в регионе и рост цен на авиационное топливо. В то же время организация прогнозирует ускорение роста в 2027 году: количество рейсов может увеличиться на 3,2% и достичь 11,6 млн.

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Сценарии на 2027–2032 годы

Базовый сценарий Eurocontrol предусматривает стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке до завершения первого квартала 2027 года. Пессимистичный сценарий допускает, что напряженность сохранится до конца первого квартала 2028 года. В таком случае высокие расходы на топливо и слабый экономический рост могут ограничить спрос на авиаперевозки.

Организация ожидает, что восстановление авиапотока станет более заметным в следующем году. В то же время Eurocontrol отмечает, что оно может быть более сильным в Турции и некоторых странах Восточного Средиземноморья. В среднем с 2026 по 2032 год количество рейсов в Европе, согласно прогнозу, будет расти на 2,1% ежегодно и может достичь около 12,8 млн в 2032 году.

Текущие показатели сети

В сентябре в европейском воздушном пространстве в среднем выполнялось 35 679 рейсов в сутки, что на 2,5% больше, чем месяцем ранее. Наиболее интенсивным днем стало 4 сентября, когда было зафиксировано 37 548 рейсов. Совокупные задержки из-за регулирования потоков воздушного движения превысили 2,4 млн минут. На операционные показатели влияли ограничения пропускной способности, неблагоприятная погода и проблемы в управлении воздушным движением.

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