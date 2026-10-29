Во Франции франко-британский спутниковый оператор Eutelsat прогнозирует более 10 млрд евро выручки от коммерческих услуг в 2032–2040 годах в связи со своей ведущей ролью в европейской спутниковой сети IRIS². Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на заявление компании.

Сеть из 330 спутников

Eutelsat выбрали для руководства сегментом низкой околоземной орбиты в рамках проекта Европейского Союза IRIS². Сеть должна состоять из 330 спутников. Запуск первых аппаратов запланирован на 2029 год, а начало предоставления услуг ожидается в 2030 году.

Компания, штаб-квартира которой расположена в Париже, заявила, что ее портфель заказов включает 8,9 млрд евро выручки от проектирования и строительства IRIS². Эти поступления планируется признавать преимущественно в 2027–2031 годах. Общий портфель заказов Eutelsat вырос до 12,1 млрд евро с 3,4 млрд евро на конец июня.

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Инвестиции и квартальные результаты

Eutelsat планирует инвестировать в общей сложности 3,39 млрд евро в совместную и коммерческую инфраструктуру IRIS² в течение 2027–2034 годов. Взамен компания рассчитывает получить доступ к пропускной способности, более чем вдвое превышающей нынешние возможности OneWeb.

OneWeb, принадлежащая Eutelsat, имеет более 600 спутников на низкой околоземной орбите. Компания также планирует расширить сеть еще на 229 спутников, потратив на это 1 млрд евро.

В то же время в первом квартале выручка четырех операционных направлений Eutelsat сократилась на 2,1% в годовом измерении на сопоставимой основе — до 278,3 млн евро за три месяца до конца сентября. Это ниже среднего прогноза опрошенных компанией аналитиков в 291 млн евро. Eutelsat подтвердила финансовые цели на 2026–2027 и 2028–2029 годы.

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