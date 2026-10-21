Европейская комиссия в Брюсселе, Бельгия, начала расследование в отношении Booking.com, чтобы выяснить, надлежащим ли образом платформа противодействует мошенническим объявлениям о жилье и фишинговым схемам в соответствии с правилами ЕС для онлайн-контента. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Что будут проверять регуляторы

Еврокомиссия открыла производство после предварительной проверки и анализа отчетов Booking.com по оценке рисков, представленных за текущий и три предыдущих года. Регуляторы сосредоточатся на фальшивых объявлениях, в частности на предложениях несуществующих объектов размещения, мошенничестве с выдачей себя за другое лицо, а также на предложениях жилья, не соответствующего требованиям.

Комиссия также проверит, надлежащим ли образом компания идентифицировала и оценивала системные риски, связанные с такими нарушениями, а также принимала ли меры для их смягчения.

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Фишинг и рекламные объявления

Отдельной частью проверки станут фишинговые схемы, в которых используются данные о бронированиях и гостях Booking.com, передаваемые поставщикам услуг размещения. Еврокомиссия также рассмотрит платные объявления с усиленным продвижением, которые могут быть недостаточно четко обозначены как реклама.

Согласно Закону ЕС о цифровых услугах, крупные онлайн-платформы должны активнее бороться с незаконным и вредоносным контентом. За нарушения им может грозить штраф до 6% глобального годового оборота. Еврокомиссар по технологиям Хенна Вирккунен заявила, что европейцы должны иметь возможность бронировать отпуск без страха стать жертвами мошенничества.

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