В Лагосе, Нигерия, Федеральное управление аэропортов Нигерии (FAAN) начало получать концессионные платежи от внутреннего терминала Мурталы Мухаммеда MMA2 после урегулирования почти 20-летнего спора с Bi-Courtney Aviation Services Limited.

Как сообщает Premium Times Nigeria, министр авиации и аэрокосмического развития Фестус Кейямо объявил об этом во время официального оформления договорённости с участием федерального правительства, FAAN, Bi-Courtney и Stabilini Visinoni Limited. По словам министра, из-за споров FAAN не получало доходов от MMA2 в течение 20 лет.

Возобновление платежей

Соглашение предусматривает возобновление уплаты концессионных сборов в пользу FAAN. Bi-Courtney согласилась отказаться от неурегулированных претензий к федеральному правительству. В то же время правительство и FAAN откажутся от определённых исторических финансовых и иных требований к концессионеру, включая накопленные концессионные сборы и связанные с ними платежи, возникшие до заключения соглашения.

Федеральный исполнительный совет Нигерии одобрил рамки переговорного урегулирования 30 апреля 2026 года. Кейямо заявил, что договорённость должна урегулировать прежние разногласия и более чётко определить договорные обязательства сторон в дальнейшем.

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Условия соглашения

Договорённость также касается Терминала авиации общего назначения, известного как старый внутренний аэропорт. Согласно пересмотренному соглашению, он является собственностью федерального правительства и будет находиться под управлением FAAN.

Правительство также согласилось разрешить Bi-Courtney расширить перрон MMA2 и принимать там региональные рейсы в пределах Африки — при наличии пропускной способности терминала. Отдельные арендные договорённости касаются четырёхзвёздочного отеля и конференц-центра возле аэропорта, которые остаются незавершёнными уже много лет.

Спор возник вокруг концессионного соглашения, подписанного 24 апреля 2003 года для проектирования, строительства, эксплуатации и последующей передачи внутреннего терминала. Первоначально концессия действовала 12 лет с 7 мая 2007 года, а позднее её срок продлили до 36 лет. Разногласия относительно договорных обязательств, финансовых претензий и границ концессии привели к многочисленным судебным разбирательствам.

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