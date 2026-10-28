Первые 10 участников Международного финансового центра Вьетнама рассчитывают к 2027 году привлечь и инвестировать около $2,7 млрд в деловом центре страны — Хошимине. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на заявление центра.

Обязательства участников

В число первых 10 участников вошли холдинговые компании, связанные с Keppel Asset Management, AG&P LNG и VinaCapital International Partners. Они объявили об обязательствах привлечь более $2 млрд для проектов в сфере инфраструктуры, энергетики, дата-центров, образования и возобновляемой энергетики.

Отдельно Keppel изучает возможность создания платформ для совместного инвестирования с международными партнёрами. По оценке центра, такие механизмы могут привлечь ещё до $1 млрд.

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Финансовые центры в двух городах

Правительство Вьетнама сосредоточено на развитии международных финансовых центров в Хошимине и Дананге. Это является частью стратегии по привлечению иностранных инвестиций, углублению рынков капитала и усилению роли страны в региональных финансах.

Согласно законодательству, одобренному в прошлом году, участники финансовых центров смогут получать доступ к международному финансированию и проводить операции в иностранных валютах. Центры также будут работать по международным стандартам бухгалтерского учёта и финансового регулирования, включая требования к достаточности капитала и ликвидности для банков с местными и иностранными владельцами.

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