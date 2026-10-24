В Лагосе, Нигерия, бизнес-форум Франция—Нигерия, запланированный на 29 октября 2026 года, перенесли после совместного решения президентов Нигерии и Франции отложить государственный визит президента Франции Эмманюэля Макрона. Дата проведения форума еще не определена, тогда как государственный визит ожидается в 2027 году.

Новую дату форума не объявили

Деловой совет Франция—Нигерия сообщил участникам о переносе мероприятия по электронной почте. В письме указали, что обновленную дату и организационные детали форума сообщат после их подтверждения. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Визит Макрона был ключевой частью запланированного форума, который должен был укрепить партнерство между французскими и нигерийскими компаниями. Его также планировали провести в рамках Французской недели, организованной Франко-нигерийской торгово-промышленной палатой.

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Причины отсрочки визита

Ранее Premium Times Nigeria сообщало, что решение отложить поездку связывали с протестами во Франции, предстоящими президентскими выборами в Нигерии и недавно подтвержденным случаем Эболы в стране. По данным издания, Макрон опасался, что поездку в Нигерию на фоне демонстраций во Франции могут воспринять как нечувствительный и безответственный шаг.

Президент Нигерии Бола Тинубу, по данным издания, также выражал обеспокоенность, что визит примерно за три месяца до выборов может вызвать обвинения в иностранном влиянии. Поездка Макрона должна была стать ответом на трехдневный государственный визит Тинубу во Францию в 2024 году, посвященный укреплению политических, экономических и культурных связей.

В июле посол Франции в Нигерии и ЭКОВАС Марк Фонбостье заявлял, что президенты планировали оценить развитие двусторонних отношений и определить дальнейшие направления сотрудничества.

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