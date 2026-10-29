Новые данные показали, что совокупное налоговое и социальное бремя во Франции составляет 46% валового внутреннего продукта и является самым высоким показателем среди стран ЕС. Об этом France 24 сообщил в выпуске Business Daily.

Государственный долг

Издание также сообщает, что государственный долг Франции продолжает расти. Данные о налоговом бремени и долге были обнародованы на фоне обсуждения состояния государственных финансов страны.

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Протесты и минимальная зарплата

Во Франции прошли новые уличные протесты из-за нехватки финансирования образования и снижения покупательной способности. На этом фоне правительство предлагает небольшое повышение минимальной заработной платы.

В том же выпуске France 24 также сообщил, что акции технологических гигантов США движутся в разных направлениях. По данным издания, бум искусственного интеллекта побуждает компании к значительным капитальным расходам.

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