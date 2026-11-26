После открытия контролируемого экспорта природный газ на внутреннем нерегулируемом рынке Украины продолжал торговаться в среднем вдвое дешевле, чем ресурс, продаваемый за границу, сообщила Ассоциация газодобывающих компаний Украины (АГКУ).

В октябре газ на внутреннем рынке с поставкой в следующем месяце стоил около 19 500 грн за тысячу кубометров без НДС, тогда как средневзвешенная цена экспортных продаж составляла 42 298 грн.

В ноябре цены на внутреннем рынке с поставкой в следующем месяце составляли около 21 600 грн за тысячу кубометров без НДС против 40 249 грн по экспортным контрактам. В то же время украинский газ за рубежом продавался в среднем примерно на 10% дешевле средневзвешенной цены фьючерсных контрактов на нидерландском хабе TTF, а активность торгов в АГКУ объяснили интересом европейских трейдеров к украинскому газу.

Источник: Ассоциация газодобывающих компаний Украины (АГКУ).

15 октября украинские компании впервые с начала полномасштабной войны выставили на экспорт природный газ. На первых торгах «Украинской энергетической биржи» (УЭБ) было продано около 12,75 млн кубометров газа.

Дефицит газа в мире может продлиться как минимум до лета 2027 года.

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