Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters сообщил, что, по данным Bloomberg, Goldman Sachs и Apollo Global Management ведут переговоры с инвесторами о продаже долей в финансировании ИИ-чипов для SpaceX объемом около 40 млрд долларов.

Доли до $500 млн

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников, компании уже обратились к потенциальным покупателям по поводу многотраншевого финансирования. Некоторым инвесторам предложили приобрести доли стоимостью до 500 млн долларов еще до начала формального процесса синдикации.

По данным Bloomberg, сделка была структурирована так, чтобы долг не отражался на балансе SpaceX. Издание называет ее крупнейшей зафиксированной сделкой такого типа по финансированию графических процессоров.

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Лизинг оборудования для SpaceX

Reuters не смог независимо подтвердить информацию Bloomberg. Goldman Sachs отказался от комментариев, а Apollo Global Management и SpaceX не ответили на запросы агентства.

В октябре SpaceX заявила, что аффилированная с Apollo Global Management структура приобретет ИИ-чипы и серверное оборудование и передаст их компании в лизинг. Речь идет примерно о 40 млрд долларов основных платежей. Срок лизинга составит чуть более пяти лет с момента поставки оборудования, которое ожидается в первой половине 2027 года. Сделка должна профинансировать рост вычислительных потребностей SpaceX по мере развития ее бизнеса в сфере искусственного интеллекта.

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