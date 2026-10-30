В США работники, которые начиная с 2025 года потеряли должности с высоким уровнем воздействия искусственного интеллекта, искали новую работу примерно на месяц дольше других уволенных. Вероятность остаться без работы через год после увольнения для них была примерно на 10 процентных пунктов выше, сообщает Fortune со ссылкой на исследование Goldman Sachs.

Экономист Goldman Sachs Пьерфранческо Меи отметил, что масштаб этих последствий сопоставим с предыдущими волнами технологических изменений. Банк изучил данные о работниках, потерявших работу из-за технологических изменений, начиная с 1979 года. Предыдущий анализ показывал, что их реальные доходы росли медленнее, а риск повторной безработицы оставался выше длительное время.

Отставание работников от 35 лет

По оценке Goldman Sachs, работникам в возрасте от 35 лет, которых банк отнес к группе, вероятно вытесненной ИИ, требовалось примерно на пять недель больше времени для возвращения к полной занятости. Для людей младше 35 лет этот разрыв составлял около трех недель.

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Данные Бюро трудовой статистики США также фиксируют возрастную разницу среди всех уволенных работников. Среди тех, кто работал на предыдущем месте не менее трех лет, к январю 2026 года снова работали 72,9% людей в возрасте от 25 до 54 лет. Для группы 55–64 лет показатель составил 57,3%, а для работников в возрасте от 65 лет — 38,6%.

Как определяли вероятное влияние ИИ

Goldman Sachs проанализировал более 15 тысяч работников, потерявших работу в период с 2016 по 2025 год, использовав данные дополнительного опроса Current Population Survey. Опрос не содержит прямого вопроса о том, стало ли применение ИИ причиной увольнения. Поэтому банк сформировал показатель, учитывавший уровень воздействия ИИ на профессию, уровень внедрения ИИ в отрасли и факт ликвидации должности.

К категории вероятно вытесненных ИИ отнесли верхние 30% работников по этому показателю. Для увольнений до 2023 года Goldman Sachs не выявил существенной разницы между этой группой и другими уволенными. В то же время исследователи Stanford Digital Economy Lab заявляли, что не видят массового вытеснения работников ИИ в масштабах всей экономики, хотя связали разрыв в занятости молодых людей в возрасте 22–25 лет в наиболее уязвимых к ИИ профессиях прежде всего с сокращением найма.

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