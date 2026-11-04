Google планирует инвестировать 15 млрд долларов в Малайзию в течение 2027–2028 годов. Средства направят на кампусы дата-центров, чистую энергетику, укрепление водной безопасности и программы повышения квалификации работников, сообщает Channel NewsAsia.

Новые кампусы дата-центров

Компания намерена построить новые кампусы в штатах Селангор и Негери-Сембилан. Они дополнят первый кампус Google в бизнес-парке Эльмина в Селангоре, который уже работает.

Президент и главный инвестиционный директор Alphabet и Google Рут Порат заявила, что инвестиция соответствует приоритетам развития Малайзии. По ее словам, проект должен обеспечить вычислительные мощности для инноваций в стране, а также предусматривает развитие местных энергетических и водных ресурсов по мере расширения деятельности компании.

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Рабочие места и энергетика

По прогнозу Google, строительство кампусов будет ежегодно в среднем добавлять 1,1 млрд долларов к ВВП Малайзии и поддерживать более 37 тыс. местных рабочих мест. После ввода объектов в эксплуатацию они, по оценке компании, будут поддерживать более 9 тыс. местных рабочих мест ежегодно, со средней оплатой труда на 45% выше национальной медианы.

Google также планирует добавить в национальную электросеть Малайзии более 1 ГВт мощностей чистой энергетики. Компания заявила, что будет оплачивать всю электроэнергию, которую будут использовать ее кампусы дата-центров, а также прямые расходы на инфраструктуру для подключения к сети.

По данным Google, энергоэффективность малайзийских кампусов будет соответствовать показателю PUE от 1,12 до 1,14. Отдельно компания анонсировала четыре программы повышения квалификации 800 тыс. жителей Малайзии в течение следующих пяти лет.

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