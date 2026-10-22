В США инвесторы, игравшие на понижение акций neocloud-компаний и операторов дата-центров, с начала октября получили около $6 млрд бумажной прибыли. Распродажу акций вызвали опасения, что финансируемое долгом расширение инфраструктуры для искусственного интеллекта становится неустойчивым, сообщает Channel NewsAsia.

Высокие ставки на понижение

По данным аналитической компании ORTEX, объем коротких позиций в CoreWeave, IREN, Nebius Group, Applied Digital и Core Scientific составлял примерно от 20% до 26% акций этих компаний в свободном обращении.

Наибольшую бумажную прибыль в октябре получили инвесторы, ставившие на падение акций Nebius: $2,94 млрд. В то же время с начала 2026 года по таким позициям у них бумажный убыток в $3,33 млрд. Доля коротких позиций в Nebius выросла до 20% акций в свободном обращении с 15,4% в начале года.

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Падение CoreWeave

Короткие позиции по CoreWeave составляли 23,7% ее акций в свободном обращении против 19,6% в начале октября и 22,7% в начале 2026 года. С начала октября акции компании упали почти на 30%, а игроки на понижение получили на этих сделках около $1,7 млрд бумажной прибыли.

Инвесторы, открывшие короткие позиции по операторам дата-центров IREN и Applied Digital, в совокупности зафиксировали более $1,2 млрд бумажной прибыли. У Core Scientific доля коротких позиций достигла 23,1% акций в свободном обращении, а бумажная прибыль игроков на понижение составила $115 млн. В целом по пяти компаниям открыты короткие позиции примерно на $17 млрд, а заимствование их акций для таких операций, по оценке ORTEX, остается недорогим.

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