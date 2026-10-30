Львовский комплекс отдыха Emily Resort получил масштабное международное признание, одержав победу в престижной премии World Luxury Awards 2026. По итогам голосования и оценок экспертов отрасли комплекс Emily Resort, основателем которого является известный львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский , получил титул Best Luxury Medical Resort in Europe, подтвердив соответствие украинской оздоровительной инфраструктуры и сферы гостеприимства самым высоким мировым стандартам.

Emily Resort получил три награды World Luxury Awards 2026

Премия World Luxury Awards считается одной из самых влиятельных в сфере премиального туризма. Жюри отметило уникальную концепцию Emily Resort, в которой современные медицинские и wellness-технологии гармонично сочетаются с 5-звездочным сервисом для полноценного восстановления организма.

Всего комплекс завоевал сразу три ключевые награды мирового уровня:

Best Luxury Medical Resort in Europe – Emily Resort;

Best Luxury Spa & Stay in Ukraine – Emily Wellness & SPA;

Best Luxury Steakhouse in Ukraine – ресторан «МЯСО».

Григорий Козловский: это признание для всей Украины

Основатель Emily Resort Григорий Козловский подчеркнул, что эта победа является важным сигналом для международного сообщества и свидетельством устойчивости украинского бизнеса.

«Признание Emily Resort лучшим медицинским курортом Европы – это не просто победа нашей команды, это доказательство того, что даже во время самых тяжелых испытаний Украина способна создавать продукты и сервис высочайшего мирового уровня. Мы доказали, что украинская медицина, реабилитация и гостеприимство могут задавать тренды в Европе. Эта награда – для всей страны, которая демонстрирует миру свою мощь, качество и несокрушимый дух», – подчеркнул Григорий Козловский.

По словам организаторов и участников проекта, эта победа доказывает, что украинский сервис, оздоровительная инфраструктура и гастрономия соответствуют самым высоким мировым стандартам.

Григорий Козловский добавил, что эта победа стала результатом упорной работы всей команды: «Для нас это не просто престижная награда, а подтверждение того, что украинский сервис, медицина и гастрономия могут конкурировать с лучшими в мире. Мы создавали Emily Resort как место, где человек может по-настоящему восстановиться, и очень приятно, что этот подход оценили международные эксперты. Эта победа принадлежит всей нашей команде».

Григорий Козловский и Emily Resort сочетают развитие бизнеса с благотворительностью

Развитие Emily Resort под руководством Григория Козловского сопровождается поддержкой социальных и благотворительных инициатив. Один из примеров – ежегодный благотворительный футбольный турнир «Кубок Героев», который в октябре уже в четвертый раз состоялся во Львове. Мероприятие, приуроченное ко Дню защитников и защитниц Украины, было организовано по инициативе ФК «Рух» и Григория Козловского. Турнир направлен на поддержку украинских военнослужащих.

Важным направлением меценатской деятельности бизнесмена остается помощь Вооруженным силам Украины и медицинским учреждениям. По итогам 2024 года на эти нужды было направлено более 24 млн грн.

Среди реализованных инициатив – передача 2 млн грн Национальному реабилитационному центру Unbroken во Львове на приобретение кардиохирургических инструментов. Также Григорий Петрович Козловский поддерживает программы протезирования и реабилитации военных и гражданских лиц в центрах Unbroken и Superhumans Center. Отдельным направлением стала помощь детской больнице «Охматдет» после российского ракетного удара.

Победа Emily Resort на World Luxury Awards 2026 стала международным признанием работы комплекса в сфере премиального отдыха, оздоровления и гастрономии. В то же время благотворительные проекты Григория Козловского демонстрируют, что развитие инфраструктуры и сервиса может сочетаться с поддержкой украинских военных, медиков и реабилитационных учреждений.

Григорий Козловский - бизнесмен и меценат

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