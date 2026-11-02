Банк HSBC планирует запустить институт искусственного интеллекта и передовых технологий в Гонконге, Китай, в первом квартале 2027 года. Об этом генеральный директор банка Жорж Эльхедери заявил на мероприятии Hong Kong Fintech Week, сообщает Channel NewsAsia.

Партнерство с университетом

Ключевым академическим партнером нового подразделения станет Гонконгский университет науки и технологий. Эльхедери не уточнил численность сотрудников будущего института.

По его словам, после готовности площадки центр перенесут в Северную метрополию Гонконга — масштабный проект развития территории вблизи границы с Китаем.

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Развитие ИИ в регионе

Решение HSBC стало продолжением его инициативы в Сингапуре: в июле банк сообщил, что наймет более 100 специалистов по искусственному интеллекту для местного центра ИИ. HSBC также внедряет обучение использованию ИИ для примерно 200 тысяч сотрудников по всему миру. В Гонконге у банка около 28 тысяч сотрудников.

Глава денежного регулятора Гонконга Эдди Юэ заявил на конференции, что около 80% банков города уже используют ИИ или генеративный ИИ. Регулятор также планирует запустить проект SAGE для поддержки применения ИИ-агентов в финансовой сфере и формирования механизмов управления связанными рисками.

Юэ сообщил, что регулятор создаст межотраслевую экспертную группу для тестирования приложений ИИ-агентов и их совместимости. Также планируется обсудить подходы к управлению, подотчетности, реестру доверенных агентов и возможному стандарту проверки таких систем.

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