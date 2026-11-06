IKEA инвестирует более миллиарда евро в снижение цен на фоне падения продаж — Financial Times

Мировой объем розничных продаж мебельной компании IKEA за финансовый год, завершившийся в конце августа, сократился на 2% — до 43,8 млрд евро.

По данным владельца бренда Inter Ikea, слабый спрос в Китае и странах Ближнего Востока перекрыл рост бизнеса в Европе и Латинской Америке, что привело к сокращению выручки компании до 25,9 млрд евро и падению чистой прибыли на 7% — до 1,4 млрд евро.

Для восстановления продаж IKEA инвестировала 1,2 млрд евро в снижение цен на более чем тысячу наименований товаров в более чем 20 странах Европы на 15–25%. Помимо ценовой адаптации, ритейлер меняет формат торговых точек, сосредоточиваясь на открытии небольших магазинов в центрах городов вместо крупных загородных складов, расширив сеть на 90 новых объектов и запланировав увеличение количества новых открытий на 50% в сезоне 2026–2027 годов.

Источник: Financial Times.

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