На Тайване индекс деловых настроений в производственном секторе в прошлом месяце вырос на 0,50 пункта по сравнению с августом — до 101,39 пункта. Это самый высокий показатель с февраля 2022 года, сообщает Taipei Times со ссылкой на данные Тайваньского института экономических исследований (TIER).

Влияние инвестиций в ИИ

В институте отметили, что местные производители продолжали получать выгоду от масштабных мировых инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта. Дополнительными факторами стали наращивание запасов международными брендами перед выпуском новых продуктов, в частности серий iPhone 18 и iPhone Duo.

На цены нефтехимической продукции также повлиял рост стоимости нефти на международных рынках. В то же время завершение ежегодного технического обслуживания на части нетехнологических предприятий способствовало увеличению производства.

В сентябрьском опросе 26,8% представителей промышленности сообщили об улучшении условий ведения бизнеса, тогда как в августе таких было 19,5%. Доля тех, кто отметил ухудшение, снизилась с 25,6% до 20,3%.

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Более осторожные ожидания

Несмотря на улучшение текущей оценки, ожидания производителей относительно следующих шести месяцев ослабли. Доля респондентов, прогнозирующих улучшение условий, составила 24,0% — на 3,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее. В то же время 19,8% ожидают ухудшения, что на 1,8 процентного пункта больше августовского показателя.

Директор Центра экономического прогнозирования TIER Гордон Сун заявил, что рисками для экономики остаются возможное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, рост цен на нефть из-за военных конфликтов на Ближнем Востоке и опасения относительно возможного замедления развития ИИ.

Индекс деловых настроений в сфере услуг снизился на 3,15 пункта — до 92,65 пункта. В свою очередь показатель строительной отрасли вырос на 2,81 пункта, до 110,42 пункта. По оценке TIER, смягчение выборочных кредитных ограничений центральным банком Тайваня в середине прошлого месяца поддержало рынок недвижимости, хотя в секторе сохраняются значительные запасы непроданного жилья.

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