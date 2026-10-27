В США индекс потребительской уверенности Conference Board в октябре вырос с 84,2 до 91,7 пункта. О результатах опроса сообщает The Hill. Сентябрьский показатель пересмотрели в сторону повышения — с предварительно оцененных 81,9 до 84,2 пункта; он был самым низким более чем за десятилетие.

Улучшение ожиданий

Индекс ожиданий, отражающий оценку потребителями экономической ситуации в следующие шесть месяцев, повысился на 6,9 пункта — до 72,6. До этого показатель снижался в течение трех месяцев подряд. Рост общего индекса связан с улучшением оценок американцами текущих и будущих условий для бизнеса.

Цены на топливо и инфляция

Старший экономист Conference Board Фергус Маккормік связал октябрьское повышение потребительских настроений с удешевлением бензина по сравнению с сентябрем. По данным AAA, по состоянию на вторник средняя цена галлона обычного бензина составляла около 4,26 доллара — примерно на 22 цента меньше, чем месяцем ранее.

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В то же время дизельное топливо за месяц подешевело примерно на 12 центов за галлон, однако его цена была почти на 2,70 доллара выше, чем годом ранее. The Hill отмечает, что цены на топливо росли во время войны с Ираном из-за ограничений Исламской Республикой судоходства через Ормузский пролив.

Несмотря на октябрьский рост, Маккормік отметил, что потребительская уверенность сохраняет долгосрочную тенденцию к снижению. По его словам, американцы планировали меньше тратить на услуги и товары длительного пользования в течение следующих шести месяцев. Годовая инфляция в сентябре составила 3,7% против 3,4% в августе, а цены на энергоносители показали наибольший месячный рост с марта.

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