В Индии IT-компания Infosys снизила прогноз роста выручки на финансовый год, который завершится в марте 2027 года, до 1–2%. Ранее компания ожидала роста в пределах 1,5–3%. В то же время её выручка за июль—сентябрь выросла на 10,7% — до 492,44 млрд рупий, или $5,19 млрд.

Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, средний прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, составлял 491,32 млрд рупий. Таким образом, квартальная выручка Infosys немного превысила ожидания рынка.

Показатели квартала

Чистая прибыль компании со штаб-квартирой в Бенгалуру за три месяца выросла на 6,2%, до 78,23 млрд рупий. Этот показатель оказался ниже ожидаемых аналитиками 79,29 млрд рупий.

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Без учёта валютных колебаний общая выручка Infosys увеличилась на 1,5%. Выручка энергетического направления, являющегося третьим по величине источником дохода компании, выросла на 7,3% в годовом выражении без учёта валютного влияния. В материале отмечается, что спрос со стороны клиентов в энергетике и коммунальном секторе усилился.

Сделки и влияние искусственного интеллекта

Стоимость выигранных Infosys контрактов в квартале составила $5,2 млрд против $3,1 млрд годом ранее. Акции компании, торгующиеся в Мумбае, завершили сессию без изменений накануне публикации результатов.

По данным Reuters, распространение искусственного интеллекта осложняет работу индийской IT-отрасли объёмом $315 млрд: компании меняют бизнес-модели и предлагают значительные скидки. Хотя ИИ открывает новые источники дохода, клиенты всё чаще привязывают оплату к приросту производительности от технологий, а не к количеству отработанных часов.

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