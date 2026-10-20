Перед веб-трансляцией результатов компании за третий квартал инвесторы SpaceX спросили руководство, когда может состояться слияние с Tesla. Этот вопрос занял второе место по поддержке среди представленных инвесторами: он получил 26 голосов. На сайте для связей с инвесторами Tesla аналогичный вопрос набрал 128 голосов.

Об этом сообщает Channel NewsAsia. Инвесторы давно предполагают, что две крупнейшие компании Илона Маска могут объединиться. В то же время ни SpaceX, ни Tesla, ни сам Маск официально не заявляли о намерении заключить такую сделку.

Предположение Barclays

На прошлой неделе Barclays предположил, что о сделке могут объявить до ежегодного собрания акционеров Tesla. По мнению банка, более вероятным покупателем в таком случае был бы SpaceX. Это оценка Barclays, а не подтвержденный план компаний.

Было неизвестно, выберет ли руководство SpaceX вопрос о возможном слиянии для ответа во время веб-трансляции, запланированной на 16:30 по восточному времени США.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вопросы о Starship и ИИ

Самым популярным среди инвесторов стал вопрос о прогрессе в создании лунного посадочного модуля на базе Starship — он набрал 38 голосов. SpaceX продвинулась в испытаниях Starship, однако технологии, необходимые для использования ракеты в качестве лунного модуля, в частности дозаправка на орбите, еще не были полностью продемонстрированы.

Розничные инвесторы в основном интересовались Starship, тогда как аналитики и институциональные инвесторы просили объяснить доходы и расходы, связанные с искусственным интеллектом. Один из вопросов касался доли дохода от ИИ, обеспеченной многолетними обязательствами. Институциональный инвестор также спросил, сколько законтрактованных Google мощностей осталось бы доступными, если бы суд остановил работу газовых турбин в дата-центре Colossus 2 в Мемфисе.

Согласно материалу, доходы SpaceX от ИИ поступают от небольшого числа клиентов, включая Google и лабораторию ИИ Anthropic, а контракты на вычислительные мощности могут быть прекращены примерно за 90 дней. Прибыльный спутниковый интернет-сервис Starlink помогает финансировать расходы на чипы, наземные дата-центры и Grok, тогда как убытки направлений ИИ выросли.

Читай нас в