В США бывший инженер Theranos Тайлер Шульц заявил, что Элизабет Холмс в документальном фильме You Can See Everything демонстрирует не то устройство для анализа крови, которое применялось для анализов пациентов. Как сообщает Fortune, Шульц считает, что фильм позволяет основательнице компании и дальше формировать собственную версию истории Theranos.

Заявление об устройстве

В фильме Холмс раскладывает на кухонном столе составные части прибора для анализа крови и говорит, что он мог бы выполнять сотни тестов при наличии необходимых химических разработок. В колонке для STAT Шульц написал, что это была будущая версия продукта, которую так и не завершили и не применяли для пациентов.

По его словам, прибор Edison, с которым он работал по 12 часов в день, отличался от продемонстрированного в фильме. Он мог проводить только один анализ за раз, часто не проходил контроль качества и выдавал пациентам неточные результаты. Шульц также раскритиковал то, что режиссер Натан Филдер сосредоточился на значении слова «мог», а не на том, как технология фактически работала.

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Образ Холмс в фильме

Документальную ленту сняли Натан Филдер и Лэнс Оппенгейм. Она показывает Холмс в последние недели перед тем, как она прибыла в тюрьму в 2023 году. В 2022 году суд признал ее виновной в обмане инвесторов, однако сама Холмс продолжает отрицать, что лгала.

Шульц, который помог раскрыть проблемы с технологией Theranos, сказал CBS Mornings, что почти не узнал бывшую руководительницу на экране. Он отметил, что раньше Холмс легко доминировала в комнате даже среди высокопоставленных чиновников, генералов и сенаторов, тогда как теперь она производит впечатление сломленного человека. В то же время он не считает, что Холмс признает собственную ответственность за произошедшее.

Шульц также поставил под сомнение показанный в фильме образ скромной жизни Холмс с партнером Билли Эвансом и двумя детьми в арендованном доме в Сан-Диего. По оценке Realtor.com, стоимость этой прибрежной недвижимости составляет $5,8 млн. Сейчас Холмс отбывает федеральный срок лишения свободы в штате Техас.

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