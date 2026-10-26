Itaú договорился купить ИИ-стартап NeoSpace за $589 млн — Channel NewsAsia
Бразильский банк Itaú заключил соглашение о приобретении всех выпущенных акций стартапа NeoSpace AI, который специализируется на больших моделях искусственного интеллекта. Стоимость сделки составит 2,925 млрд бразильских реалов, или около $589 млн, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на сообщение банка для рынка ценных бумаг.
Условия расчета
Часть суммы Itaú выплатит при закрытии сделки. Остальная сумма будет отсрочена на пять лет. В сообщении также приведен курс для долларового эквивалента: 4,9654 реала за один доллар США.
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Условия завершения сделки
NeoSpace AI сотрудничает с Itaú почти два года, говорится в сообщении банка. Сделка еще не завершена: ее закрытие зависит от регуляторного одобрения и выполнения стандартных условий.
О заключении соглашения Itaú сообщил в понедельник, 26 октября. Материал Channel NewsAsia опубликован со ссылкой на агентство Reuters.