Итальянский производитель коммерческого транспорта Iveco сохранит штаб-квартиру в Турине, Италия, после вхождения в состав индийской Tata Group. Tata Motors приобрела долю в 89,42% компании, а Iveco официально стала частью группы 30 октября.

Штаб-квартира в Турине

Председатель Tata Sons и Tata Motors Натараджан Чандрасекаран и генеральный директор Tata Motors Гириш Вагх заявили на мероприятии в Турине, что Iveco Group и далее будет иметь штаб-квартиру в этом городе. По их словам, группа сохранит идентичность своих брендов, персонал и промышленное присутствие.

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Об этом сообщает ANSA English. Руководители Tata Motors также заявили, что компания будет поддерживать действующую стратегию Iveco Group и ее инвестиционные планы.

Планы сотрудничества

Tata Motors и Iveco Group будут сотрудничать, чтобы использовать сильные стороны обеих организаций. В Tata Motors отметили, что это должно усилить их возможности и создать большую ценность для клиентов и заинтересованных сторон.

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