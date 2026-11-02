Кабмин обновил требования в сфере управления отходами для бизнеса

Кабинет министров Украины принял решение об изменении и упрощении правил деятельности предприятий в сфере управления отходами. Принятые нормы призваны сохранить баланс между экологическим контролем и условиями функционирования промышленности в период военного положения, а также способствовать поддержанию конкурентоспособности украинских производителей.

Согласно постановлению правительства, программа контроля и мониторинга мусорных полигонов отныне будет разрабатываться сразу на пять лет вместо ежегодного обновления. Документ также упрощает процедуру признания остатков производства побочными продуктами и облегчает получение заключений для трансграничной перевозки отдельных видов отходов.

Кроме того, решение приводит экологические меры в соответствие с действующим законодательством для устранения неопределенностей при финансировании из Государственного фонда охраны окружающей природной среды и вводит переходные правила для участников экспериментального проекта по упрощенному получению разрешений на переработку отходов.

Источник: Министерство экономики и окружающей среды Украины.

На строительство механико-биологического комплекса во Львове уже выделено более €28 млн, однако объект до сих пор не завершен. Завод мощностью до 250 тысяч тонн отходов в год должны были достроить к концу 2025 года, но в 2026-м контракт с подрядчиком расторгли из-за существенных нарушений обязательств.

В Ужгородском районе вновь возник пожар на территории крупнейшего в регионе полигона твёрдых бытовых отходов. Спасатели работают над ликвидацией возгорания, однако из-за сильных порывов ветра пламя распространяется, а масштабы пожара увеличиваются.

Читай нас в