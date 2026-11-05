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Новости Бизнес

Кабмин расширил перечень специалистов, которым разрешено работать в аптеках

UA NEWS 05 Ноября 2026 18:00
Кабмин расширил перечень специалистов, которым разрешено работать в аптеках

Кабинет министров Украины утвердил изменения, согласно которым фармацевты-интерны и специалисты по специальности «Медсестринство» (медсестры, акушеры, фельдшеры) получили право работать в аптеках. 

В Министерстве здравоохранения сообщили, что эти работники могут занимать должности ассистентов фармацевта и отпускать рецептурные и безрецептурные лекарства под руководством фармацевта. 

В то же время в сельской местности и прифронтовых общинах специалисты с медсестринским образованием могут самостоятельно отпускать лекарства по электронным рецептам. Нововведение принято для улучшения организации работы аптек в условиях кадрового дефицита.

Источник: Министерство здравоохранения Украины.

Ранее Кабмин разрешил продавать безрецептурные лекарства на заправках. Работники АЗС смогут отпускать препараты по лицензии, а в помещении обязательно должна быть отдельная зона для хранения лекарств. Решение призвано сделать лекарства более доступными, особенно в сельской местности и прифронтовых регионах. 

Правительство поручило контролировать цены на лекарства из-за риска их подорожания.

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