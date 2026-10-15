Власти Калифорнии в США обязали ипотечных кредиторов, в частности банки и кредитные союзы, представить отчеты о том, как они распоряжались страховыми выплатами пострадавшим от пожаров в районе Лос-Анджелеса в 2025 году. Регуляторы стремятся ускорить перечисление средств, которые кредиторы удерживают перед передачей владельцам жилья, сообщает Fortune.

Более 160 жалоб на задержки

С января 2025 года Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии получил более 160 жалоб на задержки выплат и другие проблемы. Банкам и кредитным союзам дали две недели на представление отчетов.

Секретарь Агентства деловых и потребительских услуг Калифорнии Рохит Чопра назвал неприемлемым то, что некоторые пострадавшие от пожаров до сих пор не имеют доступа к средствам на восстановление, хотя прошли процедуру подачи страховых заявлений.

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Возможные штрафы для кредиторов

В июле губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился к ассоциациям банков и кредитных союзов. По его словам, люди, восстанавливающие уничтоженное огнем жилье, сообщали, что кредиторы иногда удерживают страховые выплаты неделями. Он поручил штату собрать данные об учреждениях, которые перечисляют средства дольше чем за 10 дней и не имеют плана ускорения выплат.

В прошлом году Ньюсом подписал закон, обязывающий банки и кредитные союзы выплачивать владельцам жилья проценты по страховым средствам, которые они удерживают. Комиссар Департамента финансовой защиты и инноваций Кей Си Мохсени заявил, что ведомство может применить к учреждениям, которые безосновательно задерживают выплаты, меры воздействия, в том числе штрафы.

Пожары Пэлисейдс и Итон уничтожили более 16 тысяч жилых домов и других сооружений в жилых районах Лос-Анджелеса и его окрестностей. По данным издания, восстановлено лишь очень небольшое их число.

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