В Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз готов защищать свою промышленность от того, что он назвал несправедливыми торговыми практиками Китая. ЕС стремится к честной торговле с Пекином, но при этом должен быть готов отстаивать собственную промышленность, сообщает The Local Germany.

Претензии к торговой политике Китая

Мерц раскритиковал избыточные промышленные мощности Китая, субсидирование продукции и экспортные преимущества. По его мнению, последние связаны с искусственно заниженным курсом китайской валюты, и эти вопросы следует поднимать в отношениях с КНР.

По словам канцлера, торговый профицит Китая в отношениях с ЕС ежегодно превышает 300 млрд евро. В то же время он признал, что часть успеха китайской экономики связана с сильными новыми компаниями и качественными исследованиями, которые, по его словам, заслуживают уважения.

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Инструменты торговой защиты

Канцлер заявил, что Германия, Франция и Евросоюз в целом готовы защищать собственные интересы. По его словам, для этого ЕС будет использовать новый набор инструментов торговой защиты.

Мерц подчеркнул, что такие шаги не означают начала торговой войны с Китаем. Он также сообщил об определенном прогрессе в недавних переговорах представителей ЕС с Китаем, в частности о договоренности сократить количество автомобилей, экспортируемых на европейский рынок.

Германия, промышленность которой охватывает автомобильный, химический и электронный секторы, ранее имела значительный торговый профицит и большие объемы продаж в Китай. Однако в последние годы китайские компании стали более конкурентоспособными, а немецкие экспортеры столкнулись с ростом производственных затрат и пошлинами США.

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