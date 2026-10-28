Канцлер Германии Фридрих Мерц на деловом саммите в Токио призвал Японию поддержать предложенный им глобальный альянс для защиты торговли, основанной на правилах. Он продвигает эту инициативу во время недельной поездки по странам Азии, сообщает Asharq Al-Awsat.

Совместный ответ на давление

По словам Мерца, объединение государств-единомышленников поможет противостоять все более частому применению тарифов и экономического принуждения. Если другие страны будут нарушать правила глобальной торговой системы или оказывать экономическое давление, участники альянса смогут координировать действия и выступать единым фронтом, заявил он. Как отмечает издание, эти слова явно касались США и Китая.

Мерц также повторил выражение, которое премьер-министр Канады Марк Карни использовал в январской речи о сотрудничестве государств со средним уровнем влияния. Канцлер сказал, что при совместных действиях странам не придется выбирать между ролью тех, кто «в меню», и тех, кто «сидит за столом», поскольку «сам ресторан будет принадлежать нам».

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Реакция Китая и торговый баланс

В ответ на предложение Мерца Китай заявил, что надеется на объективный и рациональный подход Германии и Европейского Союза. Пекин также сообщил о готовности работать со всеми сторонами для поддержания стабильности торговли и цепочек поставок.

Германия рассматривает Китай одновременно как крупного торгового партнера и стратегического соперника. В то же время, согласно докладу, дефицит Германии в торговле с Азиатско-Тихоокеанским регионом в 2026 году может достичь рекордных почти 146 млрд евро. Причиной названо сокращение немецкого экспорта в Китай, которое перевешивает рост продаж на других рынках региона.

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