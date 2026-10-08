Казахстан и Узбекистан подписали с Объединенными Арабскими Эмиратами меморандум о практической проработке проекта железной дороги через Афганистан к морским портам Пакистана. Об этом сообщает OilPrice со ссылкой на заявление правительства Казахстана. Маршрут призван обеспечить странам Центральной Азии доступ к пакистанским портам.

Роль ОАЭ в проекте

Астана и Ташкент давно поддерживают идею транс-афганской железной дороги. По данным издания, им не хватает финансовых ресурсов и технической экспертизы для самостоятельной реализации проекта.

В заявлении правительства Казахстана отмечается, что ОАЭ имеют международный опыт в транспортной инфраструктуре, логистике и реализации крупных инвестиционных проектов. При этом стороны не объявили конкретных финансовых обязательств или сумм возможных инвестиций.

Меморандум должен способствовать транспортному сообщению между Центральной и Южной Азией, а также развитию международной торговли, логистики и инвестиционного сотрудничества.

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Следующие этапы и препятствия

Первым шагом должна стать подготовка технико-экономических исследований и аналитических оценок. Участники также будут определять, какая железнодорожная и сопутствующая инфраструктура необходима для прокладки маршрута через горную местность Афганистана.

Казахстан, Узбекистан и ОАЭ будут стремиться создать постоянную рабочую группу по техническим, экономическим и финансовым вопросам проекта. До возвращения талибов к власти Азиатский банк развития поддержал строительство 75-километровой железной дороги между приграничным Хайратоном и Мазари-Шарифом на севере Афганистана.

Проекту также могут помешать напряженные отношения между Афганистаном и Пакистаном. По данным издания, столкновения в течение последнего года привели к закрытию сухопутной границы между двумя странами. Отсутствие международного признания правительства талибов также осложняло привлечение международных финансовых институтов к транс-афганской железной дороге.

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