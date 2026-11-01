В Южной Корее банк KB Kookmin получил мандат на организацию синдицированного кредита объемом 10,7 трлн вон, или около $8 млрд, для проекта вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта, который будет предоставлять мощности Naver Cloud. Как сообщает Korea Herald, в банке назвали сделку первым в стране GPU-финансированием и крупнейшим синдицированным кредитом в истории Южной Кореи.

Структура финансирования

Кредит является частью проекта общей стоимостью около 13 трлн вон, который поддерживает канадская инвестиционная компания Brookfield. Она планирует создать специальную компанию с рабочим названием Asset Co., которая приобретет графические процессоры и другие активы для ИИ-вычислений.

Asset Co. будет владеть графическими процессорами и инфраструктурой дата-центра, а Naver Cloud будет управлять ИИ-фабрикой и продавать клиентам вычислительные услуги. Вычислительные мощности будут предоставляться Naver Cloud по долгосрочному соглашению. KB Kookmin будет отвечать за структурирование займа и переговоры по его ключевым условиям.

Банк сообщил об участии других местных банков и компаний по ценным бумагам, не раскрывая окончательный состав кредиторов и условия кредитования. Ранее СМИ писали, что к финансированию могут присоединиться Korea Development Bank, банки Shinhan, Woori и Hana, а также NH Investment & Securities.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

ИИ-фабрика Naver

В июле Naver, Nvidia и Brookfield объявили о намерении реализовать проект ИИ-фабрики стоимостью $10 млрд. Brookfield согласилась предоставить до $9 млрд на инфраструктуру, тогда как Nvidia планирует стратегически инвестировать в Naver $1 млрд.

Naver заключила с Brookfield соглашение по инфраструктуре на $9 млрд — это было условием для инвестиции Nvidia. Компания планирует, что мощность ИИ-фабрики достигнет 55 мегаватт в первой половине 2027 года, 100 мегаватт к концу того же года и 200 мегаватт в 2028 году. Центром проекта станет гипермасштабный дата-центр GAK Sejong, где, по оценке Naver, может быть размещено около 100 тысяч графических процессоров Nvidia.

Naver также гарантировала выполнение платежных обязательств Naver Cloud по контрактам проекта. Номинальный лимит гарантии составляет до 18,74 трлн вон при полном использовании инвестиционного лимита Brookfield в $9 млрд; на сам синдицированный кредит эта гарантия не распространяется.

Читай нас в