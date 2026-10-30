В Японии число покупателей в магазинах шаговой доступности, известных как конбини, сокращается 15 месяцев подряд. На фоне роста стоимости жизни часть потребителей отказывается от таких магазинов и переходит к закупкам в дисконтных супермаркетах, сообщает The Japan Times.

Покупатели меняют привычки

43-летняя Кана Сэкия раньше покупала продукты возле железнодорожной станции в Токио, когда возвращалась с работы. Теперь по выходным она едет на автомобиле более 30 минут до дисконтного супермаркета, чтобы закупать продукты большими партиями.

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Женщина заявила, что полностью перестала ходить в магазины шаговой доступности из-за роста стоимости жизни. По данным Japan Franchise Association, сокращение числа покупателей конбини продолжается уже 15 месяцев.

Инфляционное давление

Изменение поведения покупателей представляет проблему не только для сетей магазинов шаговой доступности, но и является тревожным сигналом для японской экономики, вышедшей из десятилетий дефляции. Данные Банка Японии свидетельствуют, что базовая инфляция в сентябре выросла самыми быстрыми годовыми темпами за три года и превысила целевой показатель центрального банка в 2%.

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