Channel NewsAsia сообщает, что Netflix назначил бывшего руководителя Disney Питера Райса директором по контенту. Он заменит Белу Баджарию, которая покидает стриминговую платформу после почти 10 лет работы в компании.

Новый директор по контенту

Райс приступит к работе 26 октября. Он будет отвечать за контентную стратегию Netflix, включая сериалы, фильмы и прямые трансляции в разных регионах мира.

До перехода в Netflix Райс был председателем Walt Disney Television, а также руководил направлением общих развлечений в The Walt Disney Company.

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Уход Белы Баджарии

Баджария присоединилась к Netflix в 2016 году, а в январе 2023 года стала директором по контенту. За время ее работы платформа выпустила такие популярные проекты, как «Бриджертоны» и «Игра в кальмара», а также расширила прямые трансляции благодаря многолетним партнерствам с WWE и NFL.

О кадровом изменении объявили на следующий день после того, как Netflix во внутреннем меморандуме сообщил сотрудникам о сокращении 6% штата, то есть примерно 1 000 работников. Это крупнейшее сокращение в компании с 2022 года. Netflix также сталкивается с сомнениями инвесторов в способности поддерживать рост, поскольку за внимание зрителей с платформой конкурируют YouTube и TikTok с бесплатным пользовательским контентом.

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