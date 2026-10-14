Антимонопольная комиссия Мексики может до конца года одобрить объединение бюджетных авиакомпаний Volaris и Viva. В случае согласования сделки будет создана Grupo Más Vuelos — крупнейший авиационный конгломерат страны.

Как сообщает Mexico News Daily со ссылкой на Reuters и шесть источников, осведомлённых о процессе, регулятор, вероятно, поддержит слияние двух перевозчиков. Руководители Volaris и Viva, ранее носившей название Viva Aerobus, называют договорённость «слиянием равных» и заявляют, что компании сохранят собственные бренды и отдельные модели обслуживания пассажиров.

Возможные условия регулятора

По данным трёх собеседников Reuters, Национальная антимонопольная комиссия может выдвинуть Grupo Más Vuelos требования по защите потребителей. Среди возможных условий — сохранение низких тарифов и недопущение массовых увольнений. Одобрение также может предусматривать сохранение существующей маршрутной сети и соблюдение модели бюджетного перевозчика.

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Критики сделки обращают внимание, что Volaris и Viva сейчас обслуживают 55 одинаковых маршрутов. В случае объединения на одну компанию будет приходиться 73% внутренних авиаперевозок в Мексике, что вызывает обеспокоенность из-за возможного сокращения конкуренции и отмены маршрутов.

Финансовый контекст сделки

О слиянии впервые объявили в декабре прошлого года, а международные регуляторы одобрили его в прошлом месяце. Обе компании столкнулись с финансовыми трудностями после пандемии COVID-19, поэтому сделка рассматривается как защитный шаг. Volaris зафиксировала чистый убыток в размере 103,8 млн долларов в 2025 году и убыток в 127 млн долларов во втором квартале 2026 года, тогда как Viva потеряла 133 млн долларов в первом полугодии 2026 года.

Консалтинговая компания Antitrust Intelligence считает, что объединение должно дать перевозчикам преимущества благодаря сокращению расходов, более эффективному использованию флота и восстановлению финансовой устойчивости.

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