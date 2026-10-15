Компания WellCircle получила награду на Health Tech Awards за свою деятельность в сфере доступного цифрового благополучия
WellCircle получила награду Health Tech Awards за подход к созданию доступных цифровых решений для благополучия. Компания подчеркивает важность инклюзивного дизайна, понятного взаимодействия и инструментов, которые люди могут легко использовать в повседневной жизни.
Для WellCircle доступность цифровых сервисов — не дополнительная функция, а один из ключевых принципов разработки продуктов. Компания обращает внимание на то, что технологические инновации должны быть не только функциональными, но и понятными для широкой аудитории. Именно возможность практического использования определяет, насколько полезен цифровой инструмент.
WellCircle делает акцент на инклюзивном дизайне
В сфере цифрового благополучия важно, чтобы пользователи могли без лишних трудностей находить нужные функции и понимать, как ими пользоваться. Сложная навигация или непонятные интерфейсы могут препятствовать использованию даже полезных сервисов.
WellCircle рассматривает инклюзивный дизайн как основу качественного пользовательского опыта. Такой подход предполагает учет различных потребностей и уровней цифровых навыков, а также создание понятных сценариев взаимодействия с продуктом.
«Мы оцениваем значимость инноваций по тому, могут ли люди на самом деле ими пользоваться. Доступный дизайн — это не дополнительная опция, а отправная точка для улучшения цифрового благополучия», — отметила Мария Радукан.
Эта позиция отражает стремление компании увязывать технологическое развитие с реальными потребностями пользователей, а не только с расширением функциональности продуктов.
Почему доступность важна для цифровых сервисов
Удобство цифрового инструмента зависит от того, насколько просто человек может воспользоваться его возможностями. Для сервисов, связанных с благополучием, это особенно важно, ведь понятное взаимодействие помогает интегрировать их в повседневные привычки.
Среди основных принципов доступного цифрового опыта:
- Понятная навигация: пользователи могут быстро находить необходимые функции.
- Простота взаимодействия: выполнение основных действий не требует сложных инструкций.
- Инклюзивность: при разработке учитываются потребности людей с разным опытом использования технологий.
- Последовательность: интерфейс и правила работы сервиса остаются понятными на разных этапах использования.
Внедрение таких принципов может снизить барьеры во взаимодействии с цифровыми продуктами. В то же время результат зависит не только от дизайна, но и от качества функций, прозрачности условий использования и ответственного отношения к данным.
От технологических решений к ответственному развитию
Помимо доступности, WellCircle подчеркивает важность четких стандартов, осознанного участия пользователей и сотрудничества. Эти составляющие помогают формировать подход к разработке цифровых продуктов, в котором учитываются не только технические возможности, но и доверие аудитории.
Для сервисов в сфере благополучия важно, чтобы пользователи понимали назначение инструментов, их возможности и ограничения. Прозрачная коммуникация и предсказуемое взаимодействие могут способствовать формированию долгосрочных отношений между компанией и аудиторией.
Полученная награда Health Tech Awards привлекает внимание к подходу WellCircle, который сочетает доступность цифровых решений со стремлением сделать их практически полезными для людей.