Армянская IT-компания SoftConstruct, связанная с международными владельцами бренда Vbet, в 2018 году организовывала торжественные мероприятия в Государственной Думе РФ. Этот факт привлекает дополнительное внимание к российским связям бизнесменов, которых журналист Евгений Плинский связывает с украинским игорным рынком и Артуром Гранцем.

По информации Плинского, мероприятие в российском парламенте было посвящено 25-летию дружбы между Россией и Арменией. Организацию поручили компании SoftConstruct, которую контролируют предприниматели Виген и Ваге Бадаляны.

Братья Бадаляны также связаны с компанией SC IP LIMITED, зарегистрированной на острове Джерси. Именно ей, по данным журналиста, принадлежат международные права на торговые марки Vbet, SoftConstruct и BetConstruct.

Плинский напоминает, что в конце 2022 года Бадаляны формально вышли из украинской части Vbet после того, как их связи с Россией привлекли внимание общественности. Вместо этого конечным бенефициаром стал Рудольф Погосян, которого журналист связывает с братьями и Артуром Гранцем.

Напомним, компании SoftConstruct и BetConstruct, связанные с международными владельцами бренда Vbet, продолжают работать на российском игорном рынке. В то же время украинский бизнесмен Артур Гранц, которому приписывают фактическое влияние на Vbet в Украине, юридически не фигурирует среди владельцев компании.

Ранее «Финмониторинг» заблокировал счета VBet и Pin-UP. Блокировка произошла на основании ч. 3 статьи 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Однако впоследствии стало известно, что компании Vbet и Pin-UP, которых подозревают в связях с россиянами, совсем скоро могут легально разблокировать свои арестованные активы на сумму 3 миллиарда гривен.

Позже суд отказал «VBET Украина» Артура Гранца в приостановлении санкций. Компания пыталась приостановить решение регулятора до рассмотрения основного иска, ссылаясь на возможные риски для своей деятельности.

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