Компания Kraft Heinz объявила о продаже своего кофейного подразделения в Северной Америке частной инвестиционной компании One Rock Capital Partners. Стоимость предприятия в рамках сделки оценена в $650 млн. В состав продаваемых активов входят бренды Maxwell House и Gevalia.

Условия сделки

Закрытие сделки ожидается в середине 2027 года. Kraft Heinz сохранит 30-процентную неконтролирующую долю в этом бизнесе. Компания рассчитывает получить от сделки $500 млн денежных поступлений после уплаты налогов и направить эти средства на сокращение долга.

Как сообщает CNBC, продажа является частью курса Kraft Heinz на концентрацию ресурсов на ключевых брендах и направлениях, где компания стремится ускорить рост.

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Трансформация компании

Генеральный директор Kraft Heinz Стив Кэхиллэйн назвал сделку важным шагом для раскрытия стоимости активов компании и ускорения ее трансформации. Он возглавил Kraft Heinz в январе и отказался от плана разделить компанию на две части, который мог бы отменить слияние стоимостью $46 млрд, заключенное десять лет назад.

По данным компании, ее программа трансформации предусматривает инвестиции в размере $700 млн и усиление внимания к основным брендам. Kraft Heinz также опубликовала квартальную отчетность, превысившую ожидания, и улучшила прогноз на 2026 год: теперь она ожидает снижения органических чистых продаж на 0,5–1,25% вместо возможного падения до 2%, прогнозировавшегося после отчета за второй квартал.

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