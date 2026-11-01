Кредитор взял под контроль круизный лайнер Villa Vie Odyssey, который остается в камбоджийском порту Сиануквиль. Жителям судна сообщили, что кредитор вступил во владение им. По словам основателя и генерального директора компании Майка Петтерсона, кредитор теперь отвечает за оплату работы экипажа, топливо, эксплуатацию и сохранение лайнера.

Как сообщает CBS News, пассажирам дали лишь выходные, чтобы забрать свои вещи, после чего судно стало для них недоступным. По данным нескольких источников издания, Odyssey вскоре должны перевести из Камбоджи в Сингапур, где лайнер впоследствии могут выставить на аукцион.

Поиск операционного партнера

Петтерсон заявил, что процесс может занять от 30 до 90 дней, а компания за это время надеется провести реструктуризацию. По его словам, руководство ищет операционного партнера и считает, что при наличии профинансированного плана кредитор может согласиться на дальнейшие переговоры относительно судна.

В сообщении для жителей компания отметила, что продажа лайнера еще не запланирована, а его будущее окончательно не определено. В то же время часть пассажиров раскритиковала оптимистичные заявления руководства, опасаясь, что они создают ложные надежды.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Финансовые проблемы и попытка выкупа

Внутренние коммуникации, с которыми ознакомилось CBS News, свидетельствуют, что компания испытывала финансовые трудности как минимум за три месяца до прибытия судна в Камбоджу. Документы также указывают, что руководство пыталось привлечь от жителей дополнительные средства.

Группа жителей пыталась выкупить лайнер у компании. По данным источников CBS News, 169 человек пообещали дополнительно профинансировать проект, однако кредитор отказал им в финансировании. Один из резидентов, Джоэл Грайфф из Флориды, рассказал, что потратил 350 тысяч долларов на каюту, но прожил на судне лишь 26 дней после заселения в октябре.

В сообщении жителям также отмечалось, что банкротство Villa Vie по процедуре главы 11 стоило бы около 3 млн долларов в течение первых 60 дней. Компания сообщила, что рассматривает поддержку операций посредством DIP-финансирования и взносов на содержание от жителей.

Читай нас в