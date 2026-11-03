Samsung Electronics планирует задействовать второй завод контрактного производства чипов в Тейлоре, штат Техас, для выпуска базовых кристаллов для чипов памяти с высокой пропускной способностью HBM для AMD и Nvidia. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на южнокорейское издание Maeil Business Newspaper, которое цитирует источники в отрасли.

Заказы на весь объем производства

Maeil утверждает, что официальное начало строительства запланировано на ноябрь. По данным издания, предприятие уже обеспечило заказы на весь объем будущего производства, причем большая часть этого объема приходится на AMD.

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Запуск производства в 2030 году

По информации Maeil, на заводе будут применять 2-нанометровую технологию. Его площадь должна составить около 2,7 млн квадратных футов — примерно в 1,5 раза больше первого объекта Samsung в Тейлоре, который, по данным издания, имеет контракт с Tesla.

Установка оборудования ожидается с февраля 2029 года, а массовое производство — в 2030 году. Samsung Electronics отказалась комментировать эту информацию.

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