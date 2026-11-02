С 1 января 2027 года Малайзия разрешит работать в стране супругам экспатриантов, имеющих пропуска на трудоустройство категории 1, на определенных условиях. Решение анонсировал премьер-министр Анвар Ибрагим во время октябрьского бюджетного выступления, сообщает Channel NewsAsia.

Условия для супругов экспатов

Пропуск категории 1 является высшим в трехуровневой системе трудоустройства иностранцев в Малайзии. Для его получения экспатриант должен зарабатывать не менее 20 тыс. малайзийских ринггитов в месяц, или около 4,9 тыс. долларов США.

Сейчас супругам экспатриантов, желающим трудоустроиться в Малайзии, обычно необходимо найти работодателя для оформления отдельного пропуска на трудоустройство и отказаться от пропуска иждивенца. Ожидается, что новая норма позволит трудоустраиваться, сохраняя этот статус. В то же время власти еще не обнародовали полные условия ее применения.

По словам Анвара Ибрагима, изменение должно помочь Малайзии оставаться привлекательной для высококвалифицированных специалистов, не заставляя их партнеров отказываться от карьеры.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Привлечение специалистов

Генеральный директор Malaysia HR Forum Арулкумар Сингаравелу заявил, что для супругов экспатриантов вопрос работы касается не только второго дохода, но и профессиональной идентичности, финансовой независимости и возможности вернуться к карьере после длительного перерыва. По его мнению, нововведение усилит привлекательность страны для пар, в которых оба имеют профессиональную карьеру.

Федерация работодателей Малайзии назвала решение положительным шагом для привлечения и удержания международных специалистов. В то же время организация призвала правительство заблаговременно предоставить понятные правила: в частности, объяснить, будет ли право на работу оформляться отметкой в пропуске иждивенца или потребуется отдельное разрешение, а также придется ли получать одобрение для каждой должности или работодателя.

Экономист Джеффри Уильямс считает, что разрешение на трудоустройство супругов является лишь незначительным изменением в визовой системе. Он отметил, что для экспатриантов важными остаются срок действия виз и критерии получения долгосрочного проживания. В январе правительство также объявило о повышении минимальных зарплат для иностранцев во всех трех категориях пропусков на трудоустройство и об обязательных планах передачи знаний местным работникам для категорий 2 и 3.

Читай нас в