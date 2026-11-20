В ходе проверки способов пополнения счетов офшорных онлайн-казино Lussurio и Pribet журналисты UA.News обнаружили мальтийскую платежную организацию Paytently PI Limited. Ее название отображалось в окне банковской авторизации Revolut при оформлении платежей.

Paytently работает в сфере Open Banking, обслуживает индустрию онлайн-гемблинга и сотрудничает с Mastercard. При этом казино Lussurio и Pribet работают по лицензиям Кюрасао.

Что известно о мальтийской Paytently PI Limited

Paytently PI Limited зарегистрирована на Мальте под номером C 113188 и имеет лицензию PPI-25221, выданную Управлением финансовых услуг Мальты (MFSA). Компания предоставляет услуги по инициированию платежей, обработке транзакций, денежным переводам и обслуживанию банковских операций. Она работает в соответствии с европейским законодательством о платежных услугах.

Информация о Paytently также содержится в официальном реестре Банка Литвы. Там компания указана среди платежных учреждений Европейского Союза, имеющих право предоставлять услуги в Литве без открытия отдельного отделения. Paytently специализируется на платежных решениях для международного бизнеса, в частности для онлайн-гемблинга. Компания разрабатывает технологии, позволяющие предприятиям принимать платежи через различные банки и финансовые системы.

В сентябре 2025 года Mastercard объявила о партнерстве с Paytently. Компании представили совместное решение Open Banking, которое позволяет пользователям оплачивать услуги напрямую со своих банковских счетов. Технология сокращает количество посредников при оплате и упрощает проведение международных транзакций. Именно такие инструменты активно используют компании, работающие с большим количеством онлайн-платежей.

Как Paytently связана с платежами казино Lussurio и Pribet

При проверке способов пополнения счетов онлайн-казино Lussurio и Pribet журналисты UA.News обнаружили мальтийскую платежную организацию Paytently PI Limited.

В обоих казино среди способов оплаты был доступен Revolut. После его выбора система перенаправляла пользователя на страницу банковской авторизации, где отображалось название Paytently PI Limited. Таким образом, мальтийская компания была вовлечена в процедуру инициирования платежей для обеих платформ.

В платежном сценарии Lussurio также упоминался домен paybysepa.net, связанный с этапом проведения платежа. Отдельно установлены юридические операторы обоих казино.

Согласно реестру Curaçao Gaming Authority, казино Lussurio входит в перечень одобренных доменов компании Goodwin N.V. Она получила лицензию OGL/2024/758/0228 в январе 2025 года. Оператором Pribet является компания New Era B.V., обладающая лицензией OGL/2024/181/0181, выданной в марте 2025 года.

Обе лицензии указаны в официальных реестрах как действующие. В то же время в материалах о платежных транзакциях фигурировали дополнительные адреса lussurio25.com и pribet736327.com. Этих доменов нет в опубликованных списках сайтов, одобренных регулятором Кюрасао для соответствующих операторов.

Как Paytently проверяет клиентов и контролирует платежи

В официальных условиях обслуживания Paytently предусмотрена проверка корпоративных клиентов по процедуре Know Your Business (KYB). Она включает установление юридического статуса компании, проверку её владельцев, деятельности и происхождения средств. Paytently также осуществляет мониторинг транзакций в соответствии с требованиями по противодействию отмыванию денег.

Правила компании запрещают использовать её услуги для азартных игр в странах, где такая деятельность незаконна или осуществляется без соответствующей лицензии. Для операторов онлайн-казино это означает необходимость подтверждать законность своей деятельности и предоставлять платежной организации информацию о компании, её владельцах и юрисдикции работы.

В случае с Lussurio и Pribet ключевым остается вопрос, кто именно заключил договор с Paytently: непосредственные операторы казино или другие платежные посредники. Также важно установить, какие юридические лица указаны в качестве получателей средств при пополнении игровых счетов.

Кто получает средства игроков офшорных казино

Платежи через Open Banking отличаются от обычных карточных операций. Пользователь подтверждает перевод через свой банк, а платежный сервис обеспечивает его инициирование. В такой системе компания, название которой отображается при авторизации, не обязательно является конечным получателем денег.

Поэтому для установления полной платежной схемы Lussurio и Pribet необходимо определить счета, на которые поступают средства, компании-получатели и посредников, вовлеченных в проведение операций. Особое значение имеет география деятельности казино. Лицензии Кюрасао позволяют операторам работать в соответствии с местным регулированием, но не дают автоматического права предлагать азартные игры во всех европейских странах.

Именно поэтому европейские платежные учреждения должны учитывать не только наличие лицензии у оператора, но и законность его работы на конкретных рынках. Имеющиеся сведения подтверждают участие Paytently PI Limited в процессе банковской авторизации, но не позволяют установить конечного получателя переводов. Для выяснения полной схемы платежей необходимы данные о фактических транзакциях и договорных отношениях между компаниями.

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