Мексика и Индия подписали условия для переговоров по преференциальному торговому соглашению. Страны стремятся расширить двустороннюю торговлю и инвестиции. Документ в Мехико подписали заместитель министра внешней торговли Мексики Луис Росендо Гутьеррес Романо и торговый секретарь Индии Раджеш Агравал во время его официального двухдневного визита в страну.

Как сообщает Mexico News Daily, условия переговоров определяют дорожную карту для их проведения. Они также реализуют договоренность, которой президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Индии Нарендра Моди достигли на полях саммита G7 в Канаде в июне 2025 года.

Что будет охватывать соглашение

Предлагаемое соглашение предусматривает такие направления, как доступ товаров к рынкам, правила происхождения товаров, таможенные процедуры, содействие торговле, урегулирование споров, санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле и меры торговой защиты.

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Министерство торговли Индии заявило, что стороны стремятся создать взаимовыгодное и сбалансированное преференциальное торговое соглашение. Потенциальными направлениями сотрудничества названы автомобилестроение, химическая промышленность, электроника, фармацевтика, агропродовольственный сектор, энергетика, критически важные минералы, медицинские устройства и передовое производство.

Торговля между странами

В 2024 году товарооборот между Индией и Мексикой составил 8,74 млрд долларов США. Индийский экспорт достиг 5,73 млрд долларов, а мексиканский — 3,01 млрд долларов, что означало разницу в торговле в пользу Индии в 2,72 млрд долларов.

Среди основных поставок Индии в Мексику были легковые автомобили на 880 млн долларов, мотоциклы на 390 млн долларов, неблагородные металлы, автозапчасти, механическое оборудование, текстиль и одежда. Мексика экспортировала в Индию прежде всего сырую нефть на 1,7 млрд долларов, смартфоны и золото. Стороны также обсудили возможную мексиканскую деловую миссию в Индию в первом квартале 2027 года.

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