Сеть ресторанов Salateira закрыла все заведения в Украине после почти 15 лет работы

Украинская сеть Salateira приостановила работу всех ресторанов. Закрытие сопровождается конфликтом, связанным с оборудованием: совладелица компании Ирина Добруцкая заявила, что его не вернули после закрытия одного из заведений.

В частности, в киевском ТРЦ River Mall вместо Salateira открылся ресторан Salaterra, который запустили бывший бренд-шеф сети и владельцы торгового центра.

По словам Добруцкой, в новом заведении используется оборудование бывшего ресторана, которое ей не вернули. Представители Salaterra и River Mall пока не комментировали обвинения.

Среди причин закрытия сети называют финансовые трудности. Из-за воздушных тревог выручка ресторанов в торговых центрах сократилась на 45%, а рентабельность бизнеса упала вдвое. Один час вынужденного простоя обходился отдельному заведению в 10–30 тысяч гривен.

Первый ресторан Salateira открылся в Киеве в декабре 2011 года. На пике развития сеть насчитывала около 16 заведений в Украине и за рубежом.

Источник: Forbes Ukraine

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