Компания Meta на неопределенный срок отложила введение предложенных обновленных рекламных и коммерческих условий после обеспокоенности издателей и цифровых рекламодателей. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Жалобы регуляторам

Антимонопольные органы Европейского Союза и Великобритании получили жалобы на новые условия. Издатели и цифровые рекламодатели заявили, что эти условия могли бы предоставить Meta неограниченное право использовать их контент для сервисов искусственного интеллекта.

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Meta отвергла эти утверждения. В компании заявили, что учли отзывы издателей относительно предложенного обновления рекламных и коммерческих условий. Meta также сообщила, что не планирует менять политику без полноценных консультаций с отраслевыми группами и лидерами.

Действующие условия остаются в силе

В Meta отметили, что консультации могут продолжаться дольше, чем до 20 ноября. В таком случае компания отложит внедрение обновленных условий. До того времени действующие условия Meta будут оставаться в силе.

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