Meta Platforms привлекает $15 млрд через пятитраншевый выпуск облигаций, номинированных в долларах США. Компания, которой принадлежит Facebook, привлекает средства для финансирования инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта, сообщает Channel NewsAsia.

Условия выпуска

Согласно регуляторной документации, в предложение входят облигации на $3,25 млрд с погашением в 2031 году и купонной ставкой 5,85%, а также бумаги на такую же сумму с погашением в 2033 году и ставкой 6,25%.

Meta уже привлекала средства на долговом рынке для финансирования долгосрочных инвестиций в ИИ: в апреле компания разместила облигации инвестиционного класса на $25 млрд, а в прошлом году — на $30 млрд.

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Расходы на инфраструктуру ИИ

Продажа облигаций происходит на фоне активного привлечения средств технологическими компаниями для строительства дата-центров, расширения вычислительных мощностей и облачной инфраструктуры. Meta ожидает, что ее капитальные расходы в этом году составят от $135 млрд до $145 млрд, преимущественно из-за инвестиций в искусственный интеллект.

Агентство Moody’s присвоило новому долгу рейтинг Aa3. Агентство ожидает, что Meta сохранит консервативную финансовую политику и положительную чистую денежную позицию, несмотря на рост расходов на ИИ. По данным LSEG, по состоянию на 30 сентября общий долг Meta составлял $83,67 млрд.

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