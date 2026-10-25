Бизнес мясника Стива Янга в Нусе, штат Квинсленд, в ближайшие недели прекратит обслуживать посетителей в своем розничном магазине из-за нехватки работников. Владелец сосредоточится на оптовом направлении, которое поставляет продукцию в супермаркеты IGA в штате и всё чаще — в Новый Южный Уэльс, сообщает ABC News Australia.

Не хватает квалифицированных мясников

Янг развивал бизнес более 20 лет: первую торговую точку он открыл в соседнем Тевантине в 2005 году. По его словам, в магазине сейчас работают два мясника, хотя для полноценной работы обычно нужны четыре мясника и ещё двое сотрудников за прилавком.

Владелец рассказал, что за последние 18 месяцев потратил около 15 тысяч австралийских долларов на объявления о вакансиях. Кандидаты подавали заявки, однако многие не отвечали на звонки и сообщения или не приходили на собеседования. Дополнительной проблемой он назвал высокую текучесть кадров.

У розничного магазина были постоянные клиенты, а его закрытие не приведет к сокращению персонала. Вместе с тем Янг назвал решение прекратить продажи через прилавок сложным для себя и своей жены Стейси.

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Поиск работников за рубежом

Нехватка мясников в Австралии официально фиксируется как минимум с 2021 года. Генеральный директор Australian Meat Industry Council Тим Райан заявил, что дефицит кадров является давней проблемой для отрасли: он ограничивает возможности магазинов расширяться, обучать учеников и удовлетворять спрос клиентов.

В последние месяцы в юго-восточной части Квинсленда закрылись несколько заметных предприятий розничной торговли мясом, в том числе Jack Purcell Meats, работавшее более 80 лет, и Big Gun Meats.

Владелец предприятия в Маручидоре Мартин Пенней, где работают 130 человек, сообщил, что начал искать персонал за рубежом. По его словам, часть работников с визами успешно интегрировалась в коллектив.

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