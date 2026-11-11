Минфин оценил экономию от присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро в 200 млн евро в год

Присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) позволит ежегодно экономить от 100 млн до 200 млн евро за счет снижения комиссий и ускорения трансграничных переводов.

«Сейчас любые финансовые расчеты граждан Украины или украинского бизнеса с Европой подлежат жесткому мониторингу, а комиссия за операцию может составлять фиксированные 20 евро или 1,5% от суммы», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, для реализации этой возможности Верховная Рада должна принять в целом законопроект № 14327-д до конца 2026 года, что позволит подать официальную заявку в Европейский платежный совет и адаптировать национальное законодательство по предотвращению отмывания средств в соответствии с действующими правилами ЕС.

SEPA (Single Euro Payments Area) — это единая зона, в которой полностью устранены различия между национальными и трансграничными платежами в евро. Присоединение Украины позволит осуществлять переводы со странами Европейского Союза по внутренним европейским тарифам — за секунды и с минимальной или нулевой комиссией. Для сравнения: классический денежный перевод из европейского банка в украинский может занимать от нескольких часов до 2–3 рабочих дней.

Источник: интервью министра финансов Сергея Марченко в подкасте

">«Следи за деньгами».

10 ноября Верховная Рада приняла ряд законопроектов, необходимых для выполнения международных обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility, договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) и других механизмов международной поддержки.Среди них — одобренные в первом чтении два законопроекта, необходимые для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

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