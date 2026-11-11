Минфин объяснил ограничения на проверки риелторов и игорного бизнеса во время войны

Министерство финансов Украины сообщило об отсутствии законодательных полномочий для проведения полноценных проверок субъектов первичного финансового мониторинга в период действия военного положения.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, комментируя вопрос о применении контрольных мер и штрафов к поднадзорным ведомству структурам, в частности риелторам и организаторам азартных игр.

По словам главы Минфина, законодательные ограничения делают невозможным проведение стандартных инспекций поднадзорных субъектов. В то же время министерство сохраняет за собой функции надзора и возможность применения отдельных мер реагирования, в частности вынесения предписаний.

Источник: «Судебно-юридическая газета».

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