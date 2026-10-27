Министр экономики Германии Катарина Райх на IV Польско-германском экономическом форуме в Варшаве назвала Польшу «примером большого успеха» и моделью для других государств. Она также отметила углубление торговых связей между двумя странами, сообщает Notes from Poland.

Торговля и инвестиции

По словам Райх, торговля между Польшей и Германией в прошлом году впервые превысила 180 млрд евро. Для сравнения, в 2000 году её объём составлял 25 млрд евро. Германия на протяжении десятилетий была крупнейшим торговым партнёром Польши, хотя в июле Китай впервые опередил её как крупнейший источник польского импорта.

Министр также приветствовала рост инвестиций польских компаний в Германии, которые, по её словам, создают рабочие места. Около 1 тыс. польских компаний инвестировали в Германии, тогда как примерно 1,6 тыс. немецких компаний — в Польше. Среди примеров польских инвестиций издание называет приобретение производителем поездов и трамваев Pesa немецкого конкурента HeiterBlick.

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Экономический рост и безопасность

Райх также обратила внимание, что после вступления в Европейский союз в 2004 году ВВП Польши рос в среднем на 3,8% ежегодно — вдвое быстрее среднего показателя ЕС. Польская экономика, как отмечает издание, приближается к статусу 20-й по величине в мире, а страна стремится войти в G20.

Министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил на форуме, что Европа не должна возвращаться к прежнему подходу в отношении России, в частности к использованию российских энергоресурсов. По его словам, устойчивость возможна при условии независимости от внешних нестабильных поставщиков сырья.

После форума Доманьский и Райх приняли участие во встрече неформальной инициативы Friends of Industry с участием представителей 21 страны ЕС и вице-президента Еврокомиссии Стефана Сежурне. Там обсуждали конкурентоспособность и экономическую безопасность европейской промышленности. Доманьский предложил сделать конкурентоспособность одним из ключевых приоритетов политики ЕС, сокращать бюрократические процедуры, укреплять единый рынок, снижать расходы на энергию и инвестировать в стратегические технологии, в том числе искусственный интеллект.

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