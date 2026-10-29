В Абудже министр развития твёрдых полезных ископаемых Нигерии Деле Алаке заявил, что двустороннее соглашение с Соединёнными Штатами не предусматривает продажу или передачу американской стороне нигерийских минеральных активов. Так он отреагировал на сообщения о якобы продаже США полезных ископаемых на 700 млрд долларов.

Алаке сделал заявление во время презентации Нигерийско-американского комитета стратегического сотрудничества в секторе твёрдых полезных ископаемых. По его словам, в рамках договорённостей никакие активы не переходят из рук в руки.

Платформа для инвестиций

Как сообщает Premium Times Nigeria, соглашение является межправительственной рамкой, призванной наладить сотрудничество между американскими инвесторами и нигерийскими горнодобывающими компаниями. Оно должно способствовать привлечению капитала, передаче технологий, развитию переработки минералов внутри страны и созданию рабочих мест.

Стратегическую рамку подписали в Нью-Йорке 23 сентября министр Деле Алаке и заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау. Она охватывает сотрудничество по геологическим данным и разведке, освоению и переработке минералов, инфраструктуре и наращиванию технического потенциала.

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Оценка ресурсов в 700 млрд долларов

Сумма в 700 млрд долларов, фигурировавшая в сообщениях о договорённости, является оценкой стоимости минеральных ресурсов Нигерии, а не ценой их продажи США или подтверждённым объёмом американских инвестиций. Нигерия располагает месторождениями лития, золота, железной руды, известняка и олова.

По словам Алаке, правительство стремится отказаться от модели экспорта необработанного сырья и оставлять большую часть экономической стоимости в стране благодаря переработке и промышленному развитию. Он отметил, что местная переработка стала ключевым требованием для инвесторов, претендующих на горнодобывающие лицензии.

Представитель посольства США Джонатан Баас заявил, что Вашингтон в международном экономическом взаимодействии уделяет первоочередное внимание энергетике, искусственному интеллекту и критически важным минералам. Руководитель Nigeria Solid Minerals Company Мартинс Имoнити сообщил, что вновь созданный комитет будет координировать реализацию рамочного соглашения, содействовать инвестициям и отслеживать выполнение его целей.

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