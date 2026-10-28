Министр по делам бизнеса Великобритании Джонатан Рейнольдс обратился к американской инвестиционной компании Gordon Brothers, владеющей сетью дискаунтеров Poundland, на фоне опасений по поводу возможного назначения администратора компании. Poundland насчитывает около 600 магазинов в Великобритании и трудоустраивает 12 тысяч человек.

Как сообщает The Guardian, Рейнольдс поручил своему главному советнику по стратегическим вопросам бизнеса Дэвиду Бикертону выяснить обстоятельства ситуации. В британском ведомстве по делам бизнеса заявили, что это вызывает беспокойство у работников сети, их семей и местных общин, однако подчеркнули: окончательное решение является коммерческим делом владельцев компании.

Отклоненное предложение

Ранее Gordon Brothers отклонила единственное предложение о приобретении Poundland как платежеспособной компании. Его подала Martin Property Group из Северной Ирландии. Предложение касалось всей группы, в которую также входит ирландская сеть Dealz с 50 магазинами.

По данным издания, Gordon Brothers может подать уведомление о намерении назначить консалтинговую компанию AlixPartners администратором. Такой юридический шаг защитил бы Poundland от требований кредиторов на 10 дней, пока будет искаться решение финансовых проблем. Трое независимых директоров, назначенных для надзора за продажей компании, покинули свои должности из-за опасений возможного перехода к неплатежеспособности.

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Продажа активов

Источники The Guardian утверждают, что предложение Martin Property Group превышало 15 млн фунтов стерлингов, однако лишь часть этой суммы планировалось выплатить сразу. В то же время Gordon Brothers рассчитывает вернуть до 30 млн фунтов долгов, которые компания взяла на себя вместе с Poundland, приобретя сеть в прошлом году за 1 фунт стерлингов.

По словам собеседников издания, некоторые поставщики уже начали сдерживать поставки товаров, что усложняет поиск покупателя. Как утверждается, Gordon Brothers считает, что продажа запасов и магазинов разным ритейлерам может принести больше средств и сохранить больше рабочих мест в долгосрочной перспективе. Среди потенциально заинтересованных сторон может быть до восьми покупателей, включая Fortress, владеющую Poundstretcher, владельца The Range и B&M.

Генеральный секретарь профсоюза работников торговли USDAW Джоанн Томас призвала правительство сделать все возможное для сохранения 11 тысяч рабочих мест. Она отметила, что за последние пять лет в секторе розничной торговли было потеряно около 250 тысяч рабочих мест.

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